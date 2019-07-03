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شاهد.. نورس "داعشي" يفترس أرنبا مسكينا دون مضغ!

المصدر: دبي - نورا الجندي
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في مقطع وصف بـ"المرعب" انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ظهر طائر نورس "داعشي" الطراز وقد أمسك أرنبا مسكينا.

لم تكن أخصائية التصوير البحري إيرين منديز تعلم أنها ستلتقط هذا المقطع عندما كانت في إجازة ضمن جزيرة نائية في مقاطعة ويلز بالمملكة المتحدة.

لاحظت منديز خلال تجوالها، وجود طائر النورس اقتربت منه بعد أن غرها جماله، فإذا به ملتقطا أرنبا صغيرا.

لم يهتم النورس لوجودها، بل أكمل خطته، حيث أمسك النورس بالأرنب البري وضربه على رأسه، ثم هزّه بعنف فأغمي عليه، فقام بابتلاعه كاملا دون مضغ حتى.

المصورة وثقت ما حدث أماما عينيها بمقطع فيديو ونشرته على مواقع التواصل التي قامت بدورها أيضا وأكملت تداول المقطع.

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#المملكة المتحدة

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