شاهد.. نورس "داعشي" يفترس أرنبا مسكينا دون مضغ!

في مقطع وصف بـ"المرعب" انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ظهر طائر نورس "داعشي" الطراز وقد أمسك أرنبا مسكينا.

لم تكن أخصائية التصوير البحري إيرين منديز تعلم أنها ستلتقط هذا المقطع عندما كانت في إجازة ضمن جزيرة نائية في مقاطعة ويلز بالمملكة المتحدة.

"إيرين منديز" مصورة متخصصة في التصوير البحري ذهبت إجازة إلى جزيرة نائية في ويلز بالمملكة المتحدة، وخلال وجودها هناك التقطت هذا المقطع الذي وُصِف بالمرعب، المقطع لنورس أمسك بأرنب برّي وضربه على رأسه وهزّه بعنف فأغمي عليه ثم ابتلعه بالكامل.pic.twitter.com/cViZQzUWRB — إيـاد الحمود (@Eyaaaad) July 2, 2019

لاحظت منديز خلال تجوالها، وجود طائر النورس اقتربت منه بعد أن غرها جماله، فإذا به ملتقطا أرنبا صغيرا.

لم يهتم النورس لوجودها، بل أكمل خطته، حيث أمسك النورس بالأرنب البري وضربه على رأسه، ثم هزّه بعنف فأغمي عليه، فقام بابتلاعه كاملا دون مضغ حتى.

المصورة وثقت ما حدث أماما عينيها بمقطع فيديو ونشرته على مواقع التواصل التي قامت بدورها أيضا وأكملت تداول المقطع.