بالصور.. رحلة سيرجيو راموس العائلية إلى الغردقة

نشر سيرجيو راموس، لاعب فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، صور رحلته وأسرته إلى مدينة الغردقة على ساحل البحر في مصر.

وفي الغردقة، أقام راموس احتفالاً بعيد ميلاد شقيقته إيلي، ونشر صورة من هذا الاحتفال. وأرفق الصورة برسالة لأخته قال فيها: "إن الأصدقاء هم العائلة التي يتم اختيارها، لكن بدون شك كنت لأختارك مرة وألف مرة. أنت الأخت والصديقة منذ ولدنا. طيبتك وإخلاصك وحبك منحني الحياة ألف مرة.. عيد ميلاد سعيد يا أختي".

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واصطحب راموس شقيقته في جولة بحرية، على يخت في عرض البحر بمدينة الغردقة، كما زار جزيرة الجفتون، وهي إحدى الجزر التي تقع في البحر الأحمر.

وكان سرجيو راموس قد وصل مساء الثلاثاء إلى مدينة الغردقة في مصر بصحبة زوجته وأولاده، على متن طائرة خاصة يملكها رجل الأعمال المصري كامل أبو علي، وهو رئيس جمعية المستثمرين الذي سبق واستضاف اللاعب كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد العام الماضي، ومن قبله أسرة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال أبو علي إن الهدف من استضافة النجوم هو الترويج والدعاية والتسويق السياحي لمحافظة البحر الأحمر ومصر ومنتجعاتها، وإظهار جمالها وجمال مناظرها وشواطئها للعالم، وتشجيع الآخرين على زيارتها.

وأضاف أن زيارة اللاعبين إلى الغردقة والتقاط صور فيها ومن ثم نشرها في مختلف وسائل الإعلام والصحف والمجلات العالمية، تمثل دعاية كبيرة للسياحة المصرية.