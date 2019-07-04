نانسي عجرم لسياسيي بلدها: "عيب عليكن"

لم تستطع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تمالك أعصابها بعد ما عاشته في مطار عاصمة بلادها بيروت فجر الخميس، حيث نشرت مقطع فيديو على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وشرحت ما مر معها.

أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها ٥ شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد اهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟ pic.twitter.com/QLhTa9nOvp — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 3, 2019

ظهرت نانسي في الفيديو حاملة ابنتها الصغيرة ليا ذات الـ5 أشهر على كتفها، وعلّقت قائلةً: "أنا اليوم مش فنانة أنا مواطنة لبنانية بنتي عمرها 5 شهور ع كتفي عم تبكي لمدة ساعة من الوقت ع طلوع الفجر بمطار بلدي ومتلي نساء كتار كانوا حواليي، هل هالشي مسموح؟ هل مقبول يكون في هلقد إهمال بحقنا كمواطنين بمطار بلدنا؟ مسموح نكون بعدنا هلقد بعاد عن أبسط حقوق الإنسان؟".

بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا Option؟؟؟

يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا رحية الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟ — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 3, 2019

يُفهم مما كتبته الفنانة أن مطار العاصمة اللبنانية كان يعاني ازدحاما شديدا بعد غياب التنظيم، كذلك نوّهت نانسي إلى رائحة النفايات التي عمت المكان، إضافة إلى الإهمال، وأيضا إغفال الاستثناءات بالنسبة للتعامل مع الحوامل والأطفال.

وأضافت نانسي عبر تويتر: "بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا Option؟؟؟ يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة.. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟".

ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس. #عيب_عليكن — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 3, 2019

وأيضا وجهت نانسي الضوء إلى الأزمات التي تمر بها البلاد، ووجهت أسئلتها قائلة: "ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟ راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس. عيب عليكن".

هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ #عيب_عليكن pic.twitter.com/Qw8liPcZMT — Nancy Ajram (@NancyAjram) July 3, 2019

بعدها، نشرت نانسي صورة للمطار ظهر فيها الازدحام، وعلّقت عليها: "هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟، هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟، ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ عيب عليكن".

فيديو نانسي لاقى تفاعلا كبيرا من حيث مشاركته على وسائل التواصل التي ضجت بالثناء على ما قالته الفنانة وعبرت عنه لأن ذلك في نهاية المطاف "وجع كل لبناني"، بحسب التعليقات.

يذكر أن أعمال ترميم بدأت منذ فترة وما زالت مستمر في مطار بيروت ويرجع إليها ما يشهده المطار من ازدحام وسوء تنظيم، وقد لاقت انتقادا لاذعا لأنها تزامنت مع موسم الصيف الذي يعتبر موسما سياحيا هاما جدا بالنسبة للبنان واللبنانيين.

"المطار يكذب عجرم"

من جهة أخرى، أصدر جهاز أمن المطار بيانا أوضح فيه سبب الازدحام والفوضى التي عاشها مطار بيروت، وأرجع ذلك إلى أن الفيديوهات التي انتشرت على وسائل التواصل كانت في وقت الذروة، وناتجة عن هبوط 9 طائرات بأقل من ساعة وبمعدل 1769 راكبا.

كذلك أكد البيان أن ما تحدثت عنه الفنانة نانسي عجرم حول انتظارها لساعات طويلة غير صحيح، لأن كاميرات المراقبة رصدت الفنانة التي وصلت إلى قاعة الوصول في الساعة 23,29، وتم ختم جواز سفرها في الساعة 23,41، إذ أن انتظارها لم يتجاوز 12 دقيقة.

وجاء في البيان: "تم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام تداول انتقادات للزحمة الشديدة التي يشهدها المطار. يهم قيادة جهاز أمن المطار أن توضح ما يلي:

إن الزحمة في المطار التي تم الحديث عنها كانت في وقت الذروة وناتجة من هبوط تسع طائرات بأقل من ساعة وبمعدل 1769 راكبا، وهذا ما يستوجب التنويه بعمل الأجهزة الأمنية في المطار وخصوصا جهاز الأمن العام الذي يتعامل مع هذا العدد بكل مهنية وحرفية".

وأضاف البيان: "إن ما صدر عن مرور إحدى الفنانات وانتظارها لساعات طويلة غير صحيح لأن كاميرات المراقبة رصدت الفنانة التي وصلت إلى قاعة الوصول في الساعة 23,29، وتم ختم جواز سفرها في الساعة 23,41، إذ أن انتظارها لم يتجاوز 12 دقيقة".

ودعت قيادة جهاز أمن المطار المواطنين إلى "التحلي بالصبر، فمطار بيروت الدولي يستوعب تسعة ملايين مسافر سنويا، ويترافق ذلك مع أعمال التحديث والتوسعة في المطار بهدف إجراء كل ما يمكن من تحسينات لتسهيل حركة مرور المسافرين".