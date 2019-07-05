فيديو مخيف.. طفلة تشاهد الرسوم المتحركة وسط الثعابين

في مشهد مرعب تقشعر له الأبدان، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة إندونيسية تلتف عليها 6 ثعابين ضخمة أثناء مشاهدتها الرسوم المتحركة.

وتعيش الطفلة ديلان ماهاراني (3 سنوات) منذ ولادتها في مدينة تانقيرانغ بإندونيسيا مع حيوانات وزواحف خطيرة، برعاية من والدها، وفق صحيفة "دايلي ستار".

وتظهر ديلان تشاهد الرسوم المتحركة بكل هدوء غير آبهة بالثعابين الملتفة عليها.

ووفق الصحيفة، فإن هذه الأفاعي ليست سامة، ولكن يمكن أن تخنقها "خطأ" حتى الموت.

وقال والدها سيهرول أفندي، إن طفلته تحب الحيوانات ولا تخاف منها، لافتاً إلى أن هذه الأفاعي عضته كثيراً لكنها لم تؤذ ديلان أبداً.