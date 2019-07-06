على خطى العراق.. "بابجي" محظورة في الأردن

حظرت هيئة تنظيم الاتصالات في الأردن، السبت، لعبة "بابجي" الإلكترونية الشهيرة التي تنطوي على عنف، معتبرة أن لها "آثاراً سلبية" على المواطنين.

ويحذو الأردن بالتالي حذو عدة بلدان ومناطق في العالم حظرت هذه اللعبة، مثل العراق ونيبال وولاية غوجارت الهندية ومحافظة أتشيه الإندونيسية.

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ولعبة "بابجي" (بلاير أنونز باتلغراوند) الإلكترونية التي تحظى بشعبية كبيرة جدا في الأردن، تسمح بمشاركة عدة لاعبين. ويحط اللاعبون افتراضيا بواسطة مظلات على جزيرة، ويبدأون بالبحث عن أسلحة ومعدات لقتل بعضهم بعضا والبقاء على قيد الحياة والفوز في المرحلة الأخيرة.

وجرى تحميل اللعبة التي صممتها شركة "بلوهول" الكورية الجنوبية أكثر من 400 مليون مرة حول العالم منذ إطلاقها في العام 2017.

وقال مصدر في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن الهيئة "حجبت لعبة (بابجي) وذلك لآثارها السلبية على مستخدميها، ما يعني أن قرار حجبها رسمي".

وكان ممارسو هذه اللعبة، التي انتشرت بصورة كبيرة في المملكة، قد واجهوا في السابق ولفترات متقطعة توقفات ومشاكل في ولوجها.

وسبق أن أصدرت مؤسسات رسمية أردنية تحذيرات لموظفيها بعدم الاشتراك فيها.

وكان علماء نفس ومستشارون اجتماعيون أردنيون حذروا مراراً من تأثيرات هذه اللعبة على مستخدميها ورأوا أنها "تشجع على العنف" و"تخلق روحا عدائية" وتساهم في "التنمر الاجتماعي" و"الانطواء".

كذلك حذروا خصوصاً من تأثيرات هذه اللعبة على الأطفال ممن هم دون العاشرة ورأوا أنها "تؤثر على نمو الأطفال" و"تسبب تلف الأعصاب وحواس السمع والبصر والكلام وصعوبات على التعلم".