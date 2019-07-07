شاهد.. في 30 ثانية فقط سرقوا ملابس بـ30 ألف دولار

أظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عملية سطو جماعية لأحد متاجر الملابس في ولاية ويسكونسن الأميركية.

وفي الفيديو، الذي انتشر على "يوتيوب YouTube" تظهر عصابة مكونة من 10 أشخاص، تقتحم متجر "نورث فيس" في ويسكونسن، وتنفذ عملية السرقة الجماعية لبعض المحتويات في خلال 30 ثانية فقط.

وذكرت مصادر أمنية أن الخسائر الناتجة من عملية السرقة تُقدّر بـ30 ألف دولار، حسبما ذكرت المواقع الأميركية.

ونقل موقه "إيه بي سي ABC" عن قائد الشرطة ديفيد سميتانا قوله إن اللصوص دخلوا ونفذوا وخرجوا من المتجر خلال 30 ثانية فقط، وأضاف: "كانوا يعرفون على وجه التحديد أي جزء من المتجر سيدخلون وأي ملابس يريدون".

الواقعة تعود لمنتصف الأسبوع الماضي، ولم تحدث أية مواجهة مع العاملين بالمتجر أثناء عملية السرقة أو أثناء الاقتحام أو الهروب من قبل أعضاء العصابة، لذا لم يكن هناك أية إصابات.

الفيديو تم التقاطه عن طريق كاميرا مراقبة مثبتة داخل المتجر.