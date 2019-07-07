"نحن عيالك" هاشتاغ محبة لحاكم الشارقة يصل سناب شات

شارك المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في تعزية ومواساة الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة في وفاة نجله خالد.
وتحت هاشتاغ #نحن_عيالك و #كلنا_عيالك يا والدنا الشيخ سلطان غرد أبناء الإمارات والعرب والأجانب أيضاً بإرسال التعازي والدعوات للشيخ سلطان، عبر فيديوهات أو صور أو تغريدات وصل صداها إلى تطبيق السناب شات، حيث تم تداول فيديوهات التعازي والمواساة.
أبرز الفيديوهات المتداولة، كانت من سيدة إيطالية أرسلت تعازيها وقالت "أنا إيطالية أرسل تعازي الحارة للشيخ سلطان وعائلته"، معبرة عن حزنها العميق.
من جانبه، قال محمد النزر الفلاسي، وهو شاب إماراتي من المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي وشارك بنشر الهاشتاق على أغلب منصات التواصل، في رسالة وجهها إلى الشيخ سلطان: "الله يصبرك ويرحم الشيخ خالد، وكلنا نحبك وكلنا عيالك من أبوظبي إلى رأس الخيمة".
نحن كلنا #عيالك يا والدنا #سلطان— محمد النزر الفـلاسي (@AlNazerAlFalasi) July 2, 2019
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.#الشيخ_خالد_بن_سلطان_القاسمي في ذمة الله pic.twitter.com/EDJ5cvmXUn
فيما غرد الإعلامي ومدرب الإيجابية فهد هيكل بفيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه "إن الشيخ سلطان كان يتلمس آلام الناس ويرسم الابتسامة على الحزين ويفرح المكلوم"، وتابع: "كلنا نتوجع لوجعك".
وكان النصيب الأكبر للأطفال وأصحاب الهمم الذين شاركوا ببراءتهم في التعبير عن حبهم لوالدهم الشيخ سلطان، وقالوا له "نحن عيالك".
نحن كلنا عيالك يا طويل العمر 💜 ابونا سلطان pic.twitter.com/NB0DdWdsuw— خليفه (@kh33hk) July 6, 2019