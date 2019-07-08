فيديو يحبس الأنفاس.. شاحنة تدهس سيدة وتخرج حية!

أكد مقطع فيديو انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صحة المثل القائل: "مَنْ كتبت له الحياة لن تقتله شِدة"، حيث أظهرت اللقطات سيدة تقود دراجة نارية على طريق مزدحم.

لتعرف انو لي الو عمر ما بتقتلوا شاحنة 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/PfLn3CZU5M — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) July 8, 2019

في التفاصيل، اصطفت السيارات في الفيديو وراء بعضها البعض، وعلقت السيدة بين شاحنة كبيرة خلفها، وسيارة عادية أمامها، فما كان منها إلا أن تزيد من سرعتها لتنقذ الموقف.

الشاحنة أكملت طريقها داهسةً السيدة ودراجتها معاً، واللتين قد انقلبتا وأصبحتا تحت الشاحنة، لتحدث المفاجأة وتخرج السيدة بعد ثوانٍ من تحت الشاحنة حية ترزق، ململمة شتات نفسها.

فيما لم يعرف مكان التقاط الفيديو ولا زمنه.