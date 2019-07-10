شاهد.. طالبة تفقد وعيها أثناء لقاء مع بوتين

شهد لقاء جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع طلاب جامعة أورال الفدرالية، الثلاثاء، حادثاً تطلب "تدخلاً" سريعاً.

فخلال الاجتماع، أُغمي على إحدى الطالبات فقطع بوتين حديثه وطلب من الحضور التدخل وإسعافها، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وقال بوتين: "أعتقد أنه لم يحدث أي شيء مرعب لها.. انقلوها وابحثوا عن طبيب"، فأسرعت نائبة رئيس الحكومة الروسية للشؤون الاجتماعية تاتيانا غوليكوفا للمساعدة وطلب الإسعاف، بحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاحقا أوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الطالبة أغمي عليها وأن الفريق الطبي المرافق للرئيس أسعفها وحالتها الصحية تحسنت سريعاً.