بعد التأهل لمربع الكبار بالكان.. محرز يوجه رسالة للجزائريين

وجه الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة قوية لمُحبي المنتخب الجزائري، عقب افتكاك تأشيرة التأهل للمربع الذهبي من نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وكتب محرز على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "هذا التأهل من أجل هذا العلم ومن أجلكم"، وأردف قائلا "إن شاء الله لن نخسر شيئا".

وأرفق صاحب القدم اليُسرى السحرية رسالته بصورة ظهر فيها رفقة كل من عيسى ماندي وآدم أوناس، وهم يحملون العلم الجزائري.

وتأھل المنتخب الجزائري لنصف نھائي "الكان" بعد الفوز ضد كوت ديفوار بواقع ضربات الترجیح 3/4 بعد انتھاء اللقاء في وقته الأصلي

والإضافي لھدف في كل شبكة عقب مباراة بطولیة.

وسیلاقي زملاء محرز في المربع الذھبي منتخب نیجیريا ھذا الأحد باستاد القاھرة.