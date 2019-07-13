بعد حظر لمدة عام.. تشاد تلغي القيود على مواقع التواصل

أعلن رئيس تشاد، إدريس ديبي، السبت، إلغاء القيود على مواقع التواصل الاجتماعي التي حجبتها السلطات التشادية منذ أكثر من عام "لدواع أمنية".

وقال ديبي في كلمة في اختتام منتدى تشاد الرقمي في نجامينا: "منذ بضعة أشهر فرضت ضرورات أمنية على الحكومة تشديد شروط الوصول وإجراءات مراقبة وسائل التواصل الإلكترونية".

وذكر أن "هذه الإجراءات فُرضت في سياق تهديدات إرهابية"، مضيفا أن إعادة تقييم الوضع "تقودني إلى إصدار تعليمات للشركات المعنية بأن ترفع فورا القيود على وسائل التواصل الإلكترونية".

وبدءا من بعد ظهر السبت، بات ممكنا في نجامينا الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على غرار واتساب وتويتر. ولا تزيد نسبة سكان تشاد الذين يستخدمون الإنترنت على 5 بالمئة.

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وفي نهاية 2018 باتت أهم مواقع التواصل الاجتماعي محجوبة في تشاد، في وقت شهدت البلاد حركة احتجاج على تغيير الدستور بهدف تعزيز سلطات رئيس تشاد الذي يحكمها منذ 1990.

وظل الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي ممكنا فقط عبر "شبكات افتراضية خاصة" (في بي إن) لكن كلفتها باهظة في أحد أفقر بلدان العالم.