شاهد.. تيريزا ماي ترقص في آخر أيامها برئاسة وزراء بريطانيا

استغلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي واحدة من آخر عطلاتها الأسبوعية قبل ترك منصبها لعرض بعض حركاتها الشهيرة في الرقص على أنغام أشهر أغاني فريق "آبا"، مثل "دانسنغ كوين" (الملكة الراقصة) و"ماما ميا" خلال أحد المهرجانات.

وظهرت ماي في مقطع فيديو، وهي ترقص في مهرجان "هينلي"، بينما كان زوجها ورجال آخرون يرتدون ربطات عنق سوداء يتراقصون حولها. وقد نشرت ماي الفيديو على حسابها في موقع "إنستغرام".

وكانت ماي تسعى أحيانا إلى إضفاء طابع فكاهي على عملها بالرقص في أماكن عامة رغم الأزمات التي تعرضت لها حكومتها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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ورقصت ماي العام الماضي مع تلاميذ مدارس في جنوب إفريقيا، وبعدها رقصت بطريقة تشبه حركات الإنسان الآلي على خشبة المسرح خلال مؤتمر لحزب المحافظين على أنغام أغنية "دانسنغ كوين"، وهي الرقصة التي لاقت انتشارا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي.