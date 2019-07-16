فيديو وصور.. محمد بن راشد يحتفل بعيد ميلاده بين أحفاده

احتفل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس الاثنين بعيد ميلاده الـ70 في أجواء عائلية.

وقد نشر بعض أفراد العائلة صورا وفيديوهات عفوية من هذه الاحتفالات.

ونشرت مريم بنت محمد بن راشد آل مكتوم، على حسابها في "إنستغرام" عددا من الصور تظهر والدها بين أحفاده في أجواء من الفرح.

كما نشر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه في "تويتر" فيديو لأبيه وهو ينزل من سيارته، في الوقت الذي سارع إليه أحفاده، والتفوا حوله مهنئين إياه بذكرى ميلاده.

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد ولد في 15 يوليو/تموز عام 1949، في إمارة دبي وتولى الحكم فيها في 4 يناير/كانون الثاني 2006.