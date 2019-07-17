شاهد محمود العسيلي يحرج أحد المعجبين

تعرض المطرب المصري، محمود العسيلي، لهجوم شديد من قبل الجمهور، بسبب إحراجه لأحد محبيه في حفلة عامة.

وانتشر مقطع فيديو للعسيلي وهو يوبخ واحداً من جمهوره كان يرغب في التقاط صورة تذكارية بصحبة مطربه المفضل.

وقتها حاول ذلك الشخص الوصول إلى العسيلي من أجل التقاط الصورة، فما كان من المطرب المصري إلا التوقف عن الغناء والرد عليه: "حضرتك معاك واسطة أو حاجه.. جامد جدا مثلا؟".

فما كان من الشخص الذي لم يظهر وجهه في الفيديو إلا التعبير عن إعجابه، وهو ما تبين من رد العسيلي عليه، حيث تابع الأخير قائلا: "حضرتك بتحبني، وكل الناس دي بتكرهني مثلا؟".

واختتم المطرب: "يعني لو اتصورت مع حضرتك مش لازم أتصور مع كل الناس دي.. صح ولا أنا غلطان"، قبل أن يدير وجهه ويتابع حفله.

وفور انتشار المقطع، تعرض العسيلي لهجوم شديد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوا تطاوله على جمهوره الذي صنع نجوميته.

العسيلي: آسف

من جانبه، غرد العسيلي للتعليق على الفيديو المنتشر موجهاً اعتذاره للجميع عن الطريقة التي تعامل بها.

وأكد المطرب في تغريدته أن أي فنان بدون جمهوره لا يساوي شيئاً، وهو صفر على اليسار، كما أنه يعلم أن من تواضع لله رفعه.

وكتب: "أعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر وبأعترف أني كنت غير موفق تماما في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة، وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة.. أنا آسف مرة تانيه".

وكشف العسيلي كواليس ما حدث، مؤكداً أنه حاول إخبار هذا الشخص أنه لا يستطيع التقاط صورة بصحبته، لأن الجميع سيرغب في التقاط صورة.

وأشار إلى أن الشخص كان لحوحاً وصمم على الأمر، كما أن صوته كان مرتفعاً، ما أثر على الغناء، لذلك قررت الرد عليه بهذه الطريقة.