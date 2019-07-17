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مونيكا لوينسكي إلى الواجهة مجدداً.. "تغريدة وسخرية"

المصدر: دبي - العربية.نت
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أثارت المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي عبر تغريدة نشرتها في "تويتر" الرأي العام الأميركي، من جديد حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

وظهرت لوينسكي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، حيث ردت على تغريدة تتضمن سؤالا يقول: "ما هي أسوأ نصيحة مهنية وجهت إليك؟". لوينسكي ردت بسخرية على التغريدة، قائلة: "لو كنت حاصلة على تدريب في البيت الأبيض فسيكون ذلك رائعا حقا"، وأرفقت التعليق برسم تعبيري يعبر عن الصدمة.

فيما اعتبرت وسائل إعلام أميركية رد مونيكا يسخر من العمل في البيت الأبيض، باعتباره أسوأ ما في حياتها المهنية.

يذكر أن فضيحة جنسية تربط الرئيس الأسبق بيل كلينتون ومونيكا تفجرت قبل عقدين في البيت الأبيض، حيث اعترف كلينتون بـ"علاقة غير لائقة" معها، إذ كانت في ذلك الوقت متدربة تبلغ من العمر 22 عاما، وأدت هذه الفضيحة إلى عزلها.

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