مونيكا لوينسكي إلى الواجهة مجدداً.. "تغريدة وسخرية"

أثارت المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي عبر تغريدة نشرتها في "تويتر" الرأي العام الأميركي، من جديد حسب ما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

وظهرت لوينسكي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، حيث ردت على تغريدة تتضمن سؤالا يقول: "ما هي أسوأ نصيحة مهنية وجهت إليك؟". لوينسكي ردت بسخرية على التغريدة، قائلة: "لو كنت حاصلة على تدريب في البيت الأبيض فسيكون ذلك رائعا حقا"، وأرفقت التعليق برسم تعبيري يعبر عن الصدمة.

an internship at the white house will be amazing on your resume. 😳 — Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) July 14, 2019

فيما اعتبرت وسائل إعلام أميركية رد مونيكا يسخر من العمل في البيت الأبيض، باعتباره أسوأ ما في حياتها المهنية.

يذكر أن فضيحة جنسية تربط الرئيس الأسبق بيل كلينتون ومونيكا تفجرت قبل عقدين في البيت الأبيض، حيث اعترف كلينتون بـ"علاقة غير لائقة" معها، إذ كانت في ذلك الوقت متدربة تبلغ من العمر 22 عاما، وأدت هذه الفضيحة إلى عزلها.