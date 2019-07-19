فيفتي سينت: اسمي الجديد هو 50 هللة

قال كرتس جيمز جاكسون، المعروف بـ50 سينت، إن اسمه الجديد هو 50 هللة، في إشارة إلى العملة السعودية الأصغر من الريال.

وكتب "50 سينت"، وهو أحد أشهر فناني الراب، على حسابه في تويتر ، بعد حفل له في إطار "موسم جدة" أن "اسمي الجديد هو 50 هللة"، معبراً عن سعادته بالمكان، قائلاً إنه قد ينتقل "إلى هنا لأنني أحببت المكان".

موضوع يهمك يترقب محبو الموسيقى الحدث الفني العالمي عندما تستضيف مدينة الملك عبد الله الرياضية مهرجان جدة العالمي، الذي سيقدم عروضاً... مهرجان جدة.. نجوم عالميون وبث يصل لـ 100 دولة ثقافة وفن

وأحيا النجوم الأميركيون جانيت جاكسون وفيفتي سنت وكريس براون عروضاً مساء الخميس في جدّة.

وتمايلت الحشود على أنغام أغنيات النجوم المشاركين في "جدة وورلد فيست" ورددت كلمات الأغنيات وصفّقت تصفيقا حارّا للفنانين.

وتعد هذه النسخة الأولى من المهرجان الموسيقي، ويترقب أن يتواصل تنظيمه على مدى السنوات الخمس القادمة، ليسهم في وضع مدينة جدة بقوة على خارطة السياحة الدولية كوجهة رائعة لعشاق الموسيقى المتطلعين للاستمتاع بأفضل العروض الحية في الشرق الأوسط.

وقد تمكن الزوار من خارج المملكة الاستفادة من نظام التأشيرات الإلكترونية الجديد عبر الإنترنت، والذي يقدم تأشيرة الدخول للمملكة خلال دقائق معدودة.