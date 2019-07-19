هجوم "ثوري" على طالب.. وفيديو وحشي يوثق

في مشهد يخطف الأنفاس، هاجم ثوران شاباً هندياً فجأة وأوقعاه أرضاً في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووقع الحادث، بحسب صحيفة "نيويورك بوست"، في مدينة مومباي الهندية عندما توقف الشاب، ويدعى أكشاي، في زاوية شارع بالقرب من دراجته الهوائية لقراءة رسائل هاتفه.

وأظهرت مشاهد الفيديو ثورين من إحدى زوايا الشارع منطلقين بسرعة باتجاه أكشاي، فأسقطاه أرضاَ.

وفقد الشاب وعيه لمدة من الزمن وحاول بعض المارة مساعدته.

وقال أكشاي، بعدما استفاق من صدمته، ولم يتلق إلا بعض الرضوض: "عندما انتبهت لما يجري من حولي، كان الوقت قد فات لإفساح الطريق للثورين، كل شيء حصل في جزء من الثانية".