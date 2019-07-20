قرصنة بريد وتويتر شرطة لندن.. ورسالة تدعو للإفراج عن مغنٍ

تعرضت شرطة لندن ليل الجمعة لقرصنة معلوماتية أدت إلى اختراق حسابها على موقع "تويتر" وبريدها الإلكتروني، وقد تم نشر رسائل غامضة ومسيئة.

ووصلت ليلاً رسائل مسيئة من الخدمة الصحفية في شرطة لندن، من مثل "تباً للشرطة"، ورسائل أخرى مبهمة.

موضوع يهمك قام موقع " تويتر" للتواصل الاجتماعي، بتعليق حساب ثلاث وكالات أنباء إيرانية رسمية هي "إرنا" و"نادي الصحفيين" و"مهر".وذكرت... تويتر يعلق حسابات ثلاث وكالات إيرانية إيران

وخلال القرصنة، دعا الحساب على "تويتر" الذي يتابعه نحو 1.22 مليون مشترك، إلى الإفراج عن "ديغا. د"، وهو مغني راب يبلغ من العمر 19 عاماً سجن العام الماضي مع أربعة آخرين لمحاولتهم مهاجمة عصابة باستخدام مضارب بيسبول وسواطير، وفق وكالة "برس أسوسييشن". وجرى حذف تلك الرسائل منذ ذلك الحين.

ورجّحت شرطة لندن أنّ القرصنة لم تتخط حدود اختراق خدمة خارجية تدير أدوات تواصل شرطة لندن.

وتستخدم شرطة لندن برنامجاً اسمه "ماي نويز دسك" لنشر بيانات صحافية ومنشورات أخرى.

وأوضحت الشرطة أنه "في الوقت الحاضر، نعتقد أنّ المشكلة الأمنية الوحيدة تتعلق بالوصول إلى حسابنا على ماي نيوز دسك"، وأكدت أن "البنية التحتية المعلوماتية" الخاصة بها لم تتعرض للقرصنة.

واستغل الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما حصل ليكرر انتقاداته لرئيس بلدية المدينة صادق خان.

وكتب ترمب على "تويتر": "بوجود رئيس بلدية لندن غير الكفؤ، لن تكون الشوارع آمنة على الإطلاق"، وذلك في معرض تعليقه على تغريدة حول قضية القرصنة والأمن في العاصمة البريطانية للكاتبة الصحافية كاتي هوبكنز.