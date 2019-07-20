نجوم الوطن العربي يهنئون بطل الأمم الإفريقية

احتفالات مستمرة انطلقت في القاهرة وانتقلت إلى الوطن العربي بأكمله، حينما توجت الجزائر بكأس الأمم الإفريقية مساء الجمعة بعد تغلبها على السنغال لتحقق اللقب الثاني في تاريخها.

هذا الفوز لم يجد صداه واحتفاله من الجزائريين وحدهم، بل شاركهم الاحتفال الجميع في الوطن العربي، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على توجيه التهنئة.

النجمة التونسية هند صبري كانت حريصة على توجيه الدعم للخضر قبل انطلاق المباراة النهائية، بعدما نشرت صورة للمنتخب الجزائري عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل، معربة عن أمنيتها في أن يستمر الدعم والتشجيع المثالي، وأن تنال الجزائر النجمة الثانية.

وبعد إطلاق صافرة نهاية اللقاء، وجه تامر حسني التهنئة للشعب الجزائري، بعدما نشر صورة العلم الجزائري وعلق عليه قائلاً: "مليون مبروك لشعب ومنتخب الجزائر العظيم لفوزهم بكأس الأمم الإفريقية".

بدورها وجهت إليسا التهنئة للمنتخب الجزائري قائلة: "بترفعوا الراس يا أبطال"، فيما شدد محمد عادل إمام على استحقاق الجزائر للبطولة بعدما غرد قائلاً: "ألف مبروك لشعب الجزائر الشقيق.. أداء مشرف.. تستاهلوا البطولة".

كذلك غرد الإعلامي عمرو أديب عبر تويتر قائلاً: "ساعات حبك لبلدك ممكن تعوض أي أداء في الملعب.. ساعات عرقك ورجولتك ممكن تخلي الكورة تدخل الجون غصب عن أي حد.. ألف مبروك للجزائر فهي تستحق وتستحق وتستحق".

ووجهت الفنانة أحلام تهنئة خاصة للجزائر بعد الفوز بالمباراة النهائية والتتويج باللقب، مؤكدة أن الفوز كان مستحقا والمباراة كانت رائعة.

وبكلمات مختصرة باركت سميرة سعيد للجزائر قائلة: "مبروك لإخواننا وجيراننا في الجزائر.. فوز مستحق.. فرحة مغاربية عربية"، كما هنأت آيتن عامر الجزائر: "مبروك لمنتخب الجزائر بطولة إفريقيا".

ووجهت نانسي عجرم تحية من قلبها لفوز الجزائر باللقب: "فخورين فيكن يا أبطال".

وأظهر كثيرون دعمهم للجزائر خلال المباراة النهائية، وكانت من بينهم كارول سماحة التي نشرت صورة للعلم الجزائري وعلقت عليها قائلة: "GO GO"، فيما أعربت هيفاء وهبي عن أمنيتها في أن توفق الجزائر بالمباراة النهائية.