هكذا هنأ محمد بن راشد الجزائر بفوزها بكأس إفريقيا

غرد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مهنئا لاعبي المنتخب الجزائري بفوزهم بكأس إفريقيا وافتكاكهم لقب أبطال كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر وذلك عقب فوز الخضر على منتخب السنغال بهدف دون مقابل.

وقال حاكم دبي في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الفوز المحقق من طرف المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي كان مستحقا، واصفا المباراة بالرائعة.

ألف مبروووك لمحاربي الصحراء منتخب الجزائر فوزه بكأس الأمم الإفريقية ... فوز مستحق .. ومباراة رائعة .. وفرحة عربية كبيرة صنعتها الجزائر pic.twitter.com/UzghaEGhbw — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ١٩ يوليو ٢٠١٩

كما ختم حاكم دبي رسالة تهنئته بالقول إن الفرحة كانت عربية اليوم، وصنعتها الجزائر بمنتخبها.

وبدوره نشر السفير الجزائري المعتمد بالإمارات صورا له وهو يحتفل وسط عدد من الجزائريين المقيمين بالإمارات بفوز "الأفناك".

وفي مقابلة نهائية صعبة جدا، تمكن أشبال بلماضي من الحفاظ باستماتة على هدف التقدم الذي سجله بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية من اللقاء رغم المحاولات السنغالية المتكررة.

وبذلك تكون الجزائر حققت اللقب الثاني في تاريخها صانعة إنجازا تاريخيا أيضاً كتب لها بالفوز في سبع مباريات متتالية في البطولة القارية.