بالصور.. زفاف نجل إيلي صعب يشعل مواقع التواصل

أحدَثَ زفاف نجل المصمم العالمي، إيلي صعب ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولت صور الحفل بشكل كبير.

واستمرت مراسم زواج إيلي صعب جونيور وكريستينا مراد ليومين حيث بدأت في كنيسة بكركي وانتهت بحفل الزواج الرسمي، وتألقت العروس بـفستان زفاف، مع ذيل طويل وطرحة طويلة من تصميم والد العريس وآخر أيضاً ذهبي اللون مكشوف الصدر.

ونفذ مكياجها خبير التجميل بسام فتوح، والتسريحة لمصفف الشعر وسيم مرقص.

هذا وظهرت الفنانة إليسا إلى جانب مصمم الأزياء إيلي صعب وزوجته، وكان من ضمن الحضور الفنانة هيفاء وهبي، ونانسي عجرم، إضافة إلى الفنان عاصي الحلاني الذين شاركوا في الغناء للعروسين.