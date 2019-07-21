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بالصور.. زفاف نجل إيلي صعب يشعل مواقع التواصل

المصدر: دبي - العربية.نت
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أحدَثَ زفاف نجل المصمم العالمي، إيلي صعب ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولت صور الحفل بشكل كبير.

واستمرت مراسم زواج إيلي صعب جونيور وكريستينا مراد ليومين حيث بدأت في كنيسة بكركي وانتهت بحفل الزواج الرسمي، وتألقت العروس بـفستان زفاف، مع ذيل طويل وطرحة طويلة من تصميم والد العريس وآخر أيضاً ذهبي اللون مكشوف الصدر.

ونفذ مكياجها خبير التجميل بسام فتوح، والتسريحة لمصفف الشعر وسيم مرقص.

اليوم الثاني من حفل الزفاف اليوم الثاني من حفل الزفاف
إيلي صعب وزوجته إيلي صعب وزوجته

هذا وظهرت الفنانة إليسا إلى جانب مصمم الأزياء إيلي صعب وزوجته، وكان من ضمن الحضور الفنانة هيفاء وهبي، ونانسي عجرم، إضافة إلى الفنان عاصي الحلاني الذين شاركوا في الغناء للعروسين.

إليسا وعاصي الحلاني من ضمن الحضور إليسا وعاصي الحلاني من ضمن الحضور
هيفا وهبي هيفا وهبي
إليسا إليسا

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