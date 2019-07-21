فيديو.. موظف إيراني يضرب طفلاً أفغانياً بوحشية

تداولت مواقع إيرانية مقطع فيديو يظهر موظفاً في بلدية مدينة آبدان، التابعة لمحافظة بوشهر، جنوب إيران، وهو يقوم بضرب طفل أفغاني لاجئ بصورة وحشية.

ویدیو/ برخورد خشن مامور شهرداری آبدان بوشهر با کودک دستفروش افغانستانی pic.twitter.com/OwwuCeuYEP — پايگاه خبری انتخاب (@Entekhab_News) ٢١ يوليو ٢٠١٩

ووفقاً لموقع "انتخاب" الإيراني الذي نشر المقطع، فقد هاجم الموظف الطفل الأفغاني، لأنه من الباعة المتجولين حيث تمنع البلدية انتشار الباعة في الشوارع، بسبب شكاوى أصحاب المحلات.

ويُظهر المقطع تعرض الطفل للضرب المبرح بقسوة لبضعة دقائق دون إنذار مسبق أو مصادرة بضاعته كما تفعل البلدية في العادة.

ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة ممارسات غير إنسانية رصدتها وسائل الإعلام ومنظمات حقوقية ضد اللاجئين الأفغان الذين يعيش حوالي مليونين منهم في إيران.

وبالإضافة إلى عدم السماح لهم بالعمل والتعليم وحرمانهم من الحقوق الأساسية، تقوم إيران بتجنيد الآلاف من هؤلاء الأفغان لإرسالهم للحروب في سوريا ومناطق أخرى، مقابل مبالغ مالية وإقامات أو يتعرضون للسجن والترحيل.

وينتمي غالبية هؤلاء اللاجئين إلى أقلية الهزارة الشيعية، التي يدعي النظام الإيراني الدفاع عنها والذين فروا من الحرب في أفغانستان ليجدوا الأمن والعيش في إيران.

ومع هذا، كانت إيران قد هددت بطرد هؤلاء اللاجئين والتسبب بموجة لجوء جديدة رداً على الدول الأوروبية، إذا لم تخرق العقوبات الأميركية وتتعامل مع طهران اقتصادياً ومالياً.