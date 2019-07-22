شاهد.. ترمب يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عروسين من مناصريه بحضور حفل زفافهما الذي أقيم بنادي الغولف الذي يمتلكه بمدينة بدمينستر بولاية نيوجيرسي الأميركية.

This is why so many love @realDonaldTrump! This couple invited Trump to show up to their wedding at the Trump Nat’l Golf club in New Jersey, & he did!! No other POTUS cared about their supporters like Trump does!! pic.twitter.com/2cuXPMJA82 — ♦️marg federico♦️ (@margrfed) July 22, 2019

وكان العريس مونغيلي قد أرسل، عددا من الدعوات إلى البيت الأبيض يدعو فيها شخصيات بارزة لحضور الزفاف. ليفاجئ الرئيس الأميركي العروسين بالحضور.

وبحسب مقطع مصور تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس الأميركي وهو يدخل إلى حفل الزفاف وسط صيحات الحاضرين في الوقت الذي ارتدى فيه ترمب بدلة سوداء دون ربطة عنق.

وتفاعل الحاضرون مع الرئيس ترمب وبدأوا يرددون “USA، USA”، بينما عانق ترمب العروسين اللذين بدت عليهما ملامح السعادة.

وكان ترمب يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي ترمب الوطني للغولف في مدينة بدمينستر، قبل أن يعود إلى واشنطن أمس الأحد.