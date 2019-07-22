مشهد صادم.. وفاة ممثل هندي على خشبة المسرح في دبي

توفي فنان كوميدي هندي صاعد، الجمعة، جراء إصابته بسكتة قلبية أثناء أدائه عرضا مسرحيا في أحد فنادق مدينة دبي، أمام 80 شخصاً من الحضور.

وفي البداية ظن الجميع أن سقوط مانجوناث نايدو، جزء من أحداث المسرحية، إلا أن الممثل لم يتحرك على مدار 3 دقائق، ما جعل زملاءه يهرعون للاطمئنان عليه.

وتداولت مواقع التواصل وعدد من الصحف صور الفنان الشاب، وعبر الكثير عن صدمتهم برحيله.

#Dubai:Indian stand-up comedian dies on stage while performing, audience thinks it is part of act.

Manjunath Naidu collapsed after complaining of high level of anxiety. As he suffered cardiac arrest, the audience laughed, thinking it was part of the show https://t.co/cMH09x7L6t — Kumar Manish (@kumarmanish9) July 22, 2019

وقال مقداد دوهادوالا، صديق الفنان الكوميدي الراحل، مانجوناث نايدو، إنه كان يضحك الناس بقصصه الهزلية على المسرح، وكان يتحدث عن والده وعائلته، بعد ذلك انتقل للحديث عن معاناته من الأرق، ثم جلس على أريكة ليسقط منها فجأة.

Comedian Dies On Stage; Audience Thought He Was Performing



Manjunath Naidu, 36, suffered a cardiac arrest while performing his routine on stage https://t.co/Vt4q2idSPB — Natasha Fatah (@NatashaFatah) July 21, 2019

ونقل نايدو البالغ 36 عاما إلى أحد المستشفيات في دبي، حيث تم إعلان وفاته نتيجة التعرض لسكتة قلبية، وفق ما ذكرته صحيفة "غولف ديلي نيوز".

وولد مانجوناث نايدو في أبوظبي وانتقل لاحقا لدبي، وكان ممثلا معروفا في دوائر الفن الكوميدي بالإمارات، وقدم عروضا على مدى خمس سنوات.