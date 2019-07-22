شاهد.. شاب مصري يشعل النار في والده يثير غضب الملايين

أثار فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لشاب يطارد والده ويشعل النيران فيه غضباً عارماً.

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وكشف الفيديو الذي التقطته كاميرا مراقبة لأحد المحلات التجارية، قيام شاب بملاحقة والده البالغ من العمر 60 عاما، وطرحه أرضاً ثم أشعل النيران فيه، ثم حاول اللحاق به لتثبيته ومنع إغاثته، فيما تمكن الأهالي والمارة من إنقاذ الأب وإطفاء النيران التي أمسكت بتلابيب ملابسه.

وأكّد رواد مواقع التواصل أن الواقعة حدثت في مدينة أبو المطامير بالبحيرة شمال البلاد، مطالبين أجهزة الأمن بتحديد شخوص الواقعة والقبض على الابن العاق وسرعة علاج الأب من الإصابات التي لحقت به.