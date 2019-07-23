تكييف معطل بطائرة عراقية يثير الغضب..فيديو يجتاح التواصل

موجة غضب عارمة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعطل أنظمة التكييف في طائرة عراقية.

في التفاصيل، تحول مقطع فيديو التقط من طائرة عراقية إلى مادة للسخرية في مواقع التواصل، حيث سلط الضوء على الأوضاع المتردية والفساد في العراق، والذي وصل إلى الطائرات وضرب مفاصل شركات النقل.

وكشف مواطنون كانوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، الناقل الرسمي في العراق، في رحلة متجهة من بغداد إلى العاصمة الأردنية عمّان ما حصل معهم، وأعربوا عن استغرابهم من الموقف، كما طالبوا الحكومة العراقية باتخاذ موقف جدي لمعاقبة المسؤولين عن الرحلة.

وأوضح الركاب أن مسؤولين عن الرحلة أصروا على إكمالها حتى بعد التأكد من تعطل منظومة التكييف في الطائرة قبل إقلاعها.

كذلك نوه البعض إلى أن الركاب اضطروا لخلع ملابسهم بسبب ارتفاع الحرارة داخل مقصورة الطائرة.

فيما لم تصدر أي ردة من وزارة النقل العراقية والخطوط الجوية العراقية عن الموضوع، كما لم تصدر الشركة بيانا حول سبب العطل في أنظمة التكييف.