شاهد هجوما مسلحا على أوزيل.. رعب ومجهولون بملابس سوداء

تعرض لاعب فريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الألماني مسعود أوزيل، وزميله سيد كولاشيناتس لهجوم مسلح من قبل مجهولين على دراجات نارية، أمس الخميس بالعاصمة البريطانية لندن.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، طاردت مجموعة يقودون دراجات نارية، مسعود أوزيل الذي كان يقود سيارته مع زميله سيد كولاشيناتس.

وبعد مطاردة لوقت طويل، هاجموا أوزيل داخل السيارة، ولكن كولاشيناتس قفز منها وحاول ضرب المهاجمين لإبعادهم عن أوزيل.

Footage of Sead Kolasinac appearing to fight off an attempted carjacking involving himself and Mesut Ozil has emerged.



Both players escaped unharmed. pic.twitter.com/wSxMNzVjqb — Football on BT Sport (@btsportfootball) July 25, 2019

ووفقا للصحيفة، فقد ترك أوزيل سيارته المرسيدس وانطلق إلى مطعم، وهرع العاملون في المطعم لمساعدة اللاعبين.

وقال أحد شهود العيان: "بدا أوزيل مرعوبا تماما، كما هي الحال بالنسبة لكل من تعرض للمطاردة من قبل رجال بالسكاكين، بدا كما لو كان يركض من أجل حياته، وأفترض أن الأمر كان كذلك".

وأضاف: "رأيته يختفي في المطعم وكيف طارده أصحاب الدراجات النارية، لم يخلعوا خوذهم وكانوا جميعا يرتدون ملابس سوداء طويلة الأكمام في هذا الطقس الحار حتى لا يعرفهم أحد".

وذكر تقرير للشرطة أن أشخاصا مجهولين كانوا يعتزمون سرقة لاعبي الفريق اللندني اللذين لم يصابا بأذى.

هذا ولم يتم القبض على أحد متورط في الحادثة، والتحقيق مستمر.