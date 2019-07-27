إليسا تتألق.. وتغني لناصيف زيتون: "ع بالي حبيبي"

أحيت المطربة اللبنانية إليسا، الجمعة، حفلاً ساهراً ضمن مهرجان أعياد بيروت في العاصمة اللبنانية.

ووجهت إليسا تحية إلى الفنان السوري ناصيف زيتون وشكرته على حضوره لحفلها، وذلك ردا على حضورها لحفلته في نفس المهرجان في وقت سابق.. وهتفت مع الجمهور باسمه قائلة "ناصيف ناصيف".

واختارت إليسا أغنيتها الشهيرة "ع بالي حبيبي"، ليشاركها ناصيف زيتون الغناء، فيما شاركتها الفنانة ماريتا حلاني أغنية "يامرايتي".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من الحفل الفني الذي تألقت فيه إليسا بفستان فضي قصير، وغنت فيه صاحبة "إلى كل اللي بيحبوني" عددا من أغانيها الشهيرة وشاركها الجمهور في الغناء معها.