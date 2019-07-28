عبدالكريم الجهيمان إلى الذاكرة.. ونشطاء يحتفون

احتفى نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بصورة نشرها الباحث والمؤلف محمد القشعمي لأحد شوارع العاصمة في حي الصحافة بالرياض حمل اسم الأديب الراحل عبدالكريم الجهيمان (1912 - 2011). ووجدت هذه الصورة تفاعلاً لما وصفوه بالتقدير المستحق من أمانة الرياض التي كرمت واحداً من أهم الأسماء التي أثرت الحركة الأدبية والثقافية في السعودية.

واعتبر الكاتب والشاعر محمد الدميني أن هذه التسمية "مبادرة مهمة لإحياء اسم وتراث الرائد الجهيمان". وفي نفس السياق، ذكر الكاتب ناصر الحميدي أن "أبي سهيل قمة ثقافية وقيمة وطنية سامقة، ومن الوفاء للأجيال تخليد ذكراه عبر إطلاق اسمه على أحد الشوارع الرئيسية وإحياء ذكراه في مختلف الفعاليات الوطنية".

ويعتبر الراحل عبدالكريم الجهيمان صاحب سلسلة "أساطير شعبية" من الرواد الذين خدموا الحركة الصحافية في مرحلة البدايات وقبلها في قطاع التعليم معلماً ومؤلفاً للكتب الدراسية، وهو من أوائل المنادين بتعليم المرأة في السعودية، كما كان في الخمسينات الميلادية رئيساً لتحرير صحيفة "أخبار الظهران".

يذكر أن إطلاق اسم الجهيمان على أحد شوارع العاصمة كان في العام 2011 تقديراً لجهوده الوطنية.