العثور على جثة "فاشنيستا" روسية في حقيبة داخل شقتها

Фото из разряда must-have для туриста, насквозь пропитано венецианским колоритом. Впрочем, Венеция сама по себе город очень колоритный, здесь трудно найти место которое не вызывает исторический или художественный интерес. Весь город-это одна большая декорация и постоянное представление 🎭 Посетить однозначно стоит, но поездку планируйте недолгую, 1-3 дней в Венеции будет более, чем достаточно.