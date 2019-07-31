العثور على جثة "فاشنيستا" روسية في حقيبة داخل شقتها

قالت الشرطة الروسية إنها عثرت يوم الجمعة على جثة فتاة تعد من مشاهير موقع "إنستغرام" داخل حقيبة سفر في شقتها بالعاصمة موسكو.

وأضافت الشرطة أنها وجدت إيكاترينا كاراغلانوفا، البالغة من العمر 24 عاماً، وعلى جسدها أثار طعن، ويعتقد أنها ماتت متأثرة بجراحها.

واكتُشفت جثة إيكاترينا كاراغلانوفا (24 عاماً)، يوم (الجمعة) الماضي، بعد أن طلبت عائلتها من مالك الشقة التي تسكنها زيارتها للاطمئنان عليها، بعدما فشلوا في الاتصال بها لعدة أيام، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

طبيبة متخصصة في الجلدية

وكان لكاراغلانوفا أكثر من 90 ألف متابع على "إنستغرام"، وتخرجت مؤخراً في كلية الطب في موسكو، وهي طبيبة متخصصة في الأمراض الجلدية.

وقالت الشرطة الروسية إنها تحقق في الغيرة كـ"دافع محتمل" وراء جريمة القتل، حيث بدأت كاراغلانوفا مؤخراً علاقة عاطفية جديدة مع رجل يبلغ من العمر 52 عاما، وكانا على وشك الذهاب لقضاء العطلة معاً في هولندا للاحتفال بعيد ميلادها الموافق 30 يوليو (تموز).

وأضافت الشرطة أن لقطات من كاميرات المراقبة كشفت أن صديقاً سابقاً لـ "كاراغلانوفا" زارها في شقتها خلال الأيام التي اختفت فيها.

وكانت إيكاتيرينا قد أنهت مؤخراً علاقة مع رجل في الـ32 من عمره، لترتبط بعدها بآخر يبلغ من العمر 52 عاما، حيث تركز الشرطة في تحرياتها على هذين الشخصين.

واعتادت كاراغلانوفا نشر صور لها على موقع إنستغرام بانتظام، ووصفها متابعوها بأنها تشبه في مظهرها نجمة السينما أودري هيبورن.

لا آثار لصراع أو سلاح

وفارقت كاراغلانوفا الحياة نتيجة جرح كبير في الحلق، وقالت الشرطة إنه لا يوجد دليل على وقوع أي صراع في الشقة، ولم يتم العثور على أي سلاح في مكان الحادث، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على الصديق السابق لكاراغلانوفا.

وبالإضافة إلى حسابها على "إنستغرام"، كان لكاراغلانوفا أيضاً مدونة شخصية تهتم بمواضيع السفر تضم الآلاف من المشتركين.