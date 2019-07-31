حادثة غريبة.. أخرج جثة أمه من القبر ليعيدها إلى الحياة

قام شاب مصري في الـ22 من عمره بتصرف غريب، حيث أخرج جثة والدته من القبر، ووضعها أمام مسجد ليصلي عليها، ما تسبب في ذعر الأهالي واستيائهم في محافظة مطروح.

وتداولت مواقع التواصل الخبر، فيما تحدث مغردون بأن الشاب أخرج جثة والدته التي توفيت منذ عام 2016 ليصلي عليها، ظناً منه أن ذلك "قد يعيدها للحياة من جديد".

وكشفت وسائل إعلام مصرية أن الشاب زعم أنه رأى حلماً بأنه إذا استخرج جثة والدته وصلى عليها أمام المسجد ستعود للحياة.

وأوضحت أن الشاب يمر بظروف نفسية صعبة بعد وفاة والدته، حيث إنه لم يستطع استيعاب أن والدته توفيت، وتم وضعه حاليا في مستشفى المعمورة من أجل خضوعه للفحوص النفسية.