فيديو نادر لأكبر طائرة ركاب بالعالم.. شقّت الضباب وهبطت

نشر "طيران الإمارات" على حسابه في تويتر مقطع فيديو نادراً يسجل لحظة اختراق أكبر طائرة ركاب في العالم للضباب الكثيف وهبوطها على مدرج المطار.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، فإن الطائرة، وهي من طراز إيرباص A380 هبطت في مطار "جاتويك" في لندن، ثاني أكبر مطارات بريطانيا ازدحاماً بالركاب، بعد مطار هيثرو.

Now that’s how you make a grand entrance. Video credit: Tom Jones pic.twitter.com/ojAOguED4D — Emirates Airline (@emirates) July 31, 2019

وكتبت الشركة تعليقاً على الفيديو ما معناه: "الآن، هذه هي الطريقة التي تصنع بها مدخلاً عظيماً!".

وتبدو الطائرة وهي تشق الضباب كأنها ولدت من العدم، حيث كان الضباب الكثيف يخفي الأفق إلا أن الطائرة التي تملك الشركة الإماراتية منها 110 طائرات حتى الآن أزاحت الضباب وهبطت.

ومن الحقائق المثيرة عن هذه الطائرة ـ حسب موقع emirates أنها تزن بين 510 و575 طناً ويساوي طولها طول اثنين من الحيتان الزرقاء وارتفاعها ارتفاع 5 زرافات، وفيها 4 ملايين قطعة.