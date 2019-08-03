فيديو للموسيقار غازي علي يعيش لحظات طرب على سرير المشفى

زار مجموعة من الفنانين الموسيقار غازي علي، الذي يرقد على سرير الشفاء الأبيض بأحد مستشفيات جدة للاطمئنان عليه.

وكان من ضمن الزوار الموسيقار والملحن أنور عبدالله، والفنان حسن اسكندراني، والعازف عبادي مدني، والفنانة الكويتية الشابة دلال، والشاعر الغنائي ضياء خوجة، وعدد من المحبين، حيث أظهر مقطع فيديو وثق الزيارة الفنان أنور عبدالله خلال عزفه على العود وغناء المجموعة لاثنتين من أشهر أغنيات الموسيقار غازي علي وهي: "أسمر حليوة" و"سلام لله ياهاجرنا".

وشارك الموسيقار غازي علي بسعادة غامرة، حيث تم تداول المقطع من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين تعاطفوا مع الموسيقار غازي علي، مقدمين الشكر لكل من شارك في إدخال السرور إلى قلبه.

وكان الموسيقار غازي علي قد دخل في وقت سابق إلى مستشفى الملك فهد بجدة، بعد تعرضه لكسر في الحوض، إثر سقوطه على الأرض، وتكفل وزير الثقافة بعد ذلك بعلاجه وأمر له بمبلغ مالي.

يذكر أن الموسيقار غازي علي درس في معهد "الكونسرفتوار" في القاهرة، وتخرج عام 1967، وكانت تربطه علاقة وثيقة بالموسيقار رياض السنباطي، وعمل غازي معلماً للموسيقى في جمعية الثقافة والفنون لمدة 3 أعوام في الفترة (1976 ـ 1979)، كما قدم عدداً من الأعمال مثل: "روابي قبا" و"ربوع المدينة" و"شربة من زمزم"، وفي الأعوام الأخيرة افتتح فصلا دراسيا في منزله لتعليم هواة ومحبي الموسيقى أساسياتها.