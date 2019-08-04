"وطواط" يرافق ركاب طائرة أميركية.. والمسافرون مصدومون

فوجئ ركاب طائرة أميركية تابعة لشركة «Spirit Airlines» بخفاش يحلق داخل مقصورة الطائرة، ما تسبب بحالة من الصدمة والهلع بين المسافرين وربما الضحك.

وقام أحد الركاب بتصوير فيديو للخفاش على متن الطائرة، الجمعة، ولاقى الفيديو تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل تويتر.

Passenger captures a bat flying through the cabin on a Spirit Airlines flight to Newark. https://t.co/yWd0d6jdsD pic.twitter.com/BoCVRHZ9Cj — Breaking Aviation News (@breakingavnews) August 2, 2019

وبحسب مجلة "التايم"، فقد أكد المتحدث باسم شركة Spirit Airlines، وهي الشركة التابعة لها الطائرة، أنه تم العثور على الخفاش الهارب على متن رحلة جوية من نورث كارولاينا إلى نيوجيرسي، قائلاً إنه ربما يكون قد دخل الطائرة خلال الصيانة في شارلوت.

وتم أخذ الخفاش في وقت لاحق من قبل ضباط مراقبة الحيوانات، وقال المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية إنه تم تطهير الطائرة وتفتيشها كإجراء احترازي، وإنه لم يصَب أحد في هذا الحادث، بما في ذلك الخفاش.