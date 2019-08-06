القاهرة.. شظايا انفجار معهد الأورام تطال فنانة شهيرة

وصلت شظايا انفجار معهد الأورام المدوي الذي وقع ليل الأحد الاثنين أمام المعهد القومي للأورام في محيط منطقة المنيل وسط القاهرة لمنزل فنانة شهيرة تسكن بالقرب من موقع الحادث.

لقطات من داخل منزلي و الحمدلله مافي خسائر.. مجرد كسر في الزجاج و مافي مصابين ابدا الحمدلله.. الله يرحم الي ماتوا في هذا الانفجار و يشفي كل المصابين#معهد_الاورام pic.twitter.com/IRBezqCc5u — اروى - Arwa (@ArwaOnline) August 5, 2019

نشرت الفنانة اليمنية أروى على حسابها في "تويتر" صورا من شرفة تظهر الأضرار التي أصابت منزلها الواقع في محيط الانفجار، حيث علقت أروى على الصور بأنها بخير، وأن ما أصاب منزلها كان مجرد تلفيات في الزجاج.

وقالت الفنانة في تغريدتها "الحمد لله ما في خسائر.. مجرد كسر في الزجاج وما في مصابين أبدا الحمد لله.. الله يرحم اللي ماتوا في هذا الانفجار ويشفي كل المصابين #معهد_الأورام".

وكان انفجار قد وقع أمام المعهد القومي للأورام وسط العاصمة المصرية، ليل الأحد الاثنين، نتج عن تصادم 4 سيارات، تحمل إحداها كمية من المتفجرات، تسبب في 19 قتيلا و30 جريحا.