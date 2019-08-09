عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية سوشيال ميديا

فيديو..الفنانة ميادة الحناوي تسقط على المسرح في تونس

المصدر: العربية.نت – منية غانمي
رابط مختصر

تعرضت الفنانة ميادة الحناوي ليل الخميس/الجمعة، لحالة إغماء أسقطتها أرضا لدقائق، خلال حفل غنائي بمهرجان صفاقس الدولي، جنوب شرق تونس.

وبينما كانت الفنانة تؤدي أغنيتها الشهيرة "أنا بعشقك" أمام جمهور غفير، سقطت فجأة على خشبة المسرح، قبل أن يسارع بعض أعضاء فرقتها الموسيقية وعناصر من الحماية المدنية إلى إسعافها، وانتشر مقطع الفيديو لسقوط الفنانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرجعت الحناوي سبب سقوطها إلى شعورها بالإعياء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها لهذا الموقف المحرج، لتواصل رغم ذلك الغناء وهي جالسة على كرسي، وسط تصفيق وتشجيع من الجمهور الحاضر.

كلمات دالّة

#ميادة الحناوي, #تونس

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر