بيت الأزياء الإيطالي فيرساتشي يعتذر للصين بسبب "قميص"

اعتذر بيت الأزياء الإيطالية فيرساتشي للصين اليوم الأحد، عن بيعه قمصانا قيل إنها تضمنت أخطاء في كتابة مدينتين باعتبارهما دولتين، بعد أن هوجم بيت الأزياء على منصات التواصل الاجتماعي لتعريضه السلامة الإقليمية للصين للخطر.

لم يحدد فيرساتشي القميص في منشور على موقع ويبو، وهو موقع تواصل اجتماعي صيني شهير، لكن صحيفة غلوبال تايمز قالت إن القمصان وصفت بطريق الخطأ هونغ كونغ وماكاو كدولتين.

عادت المستعمرتان الأوروبيتان السابقتان إلى سيادة الصين في أواخر التسعينيات.

جاء الاعتذار بعد أن قطعت ممثلة صينية علاقاتها بالشركة الإيطالية، قائلة إنه يشتبه في أن الملابس تضر بسيادة الصين.

قال الاستوديو التابع للممثلة يانغ مي، التي كانت سفيرة لعلامة فيرساتشي التجارية، في منشور على موقع ويبو إنها أرسلت إشعارا إلى بيت الأزياء الإيطالي لإنهاء عقدها.

قال جزء من بيان الاستوديو "سيادة الوطن الأم وسلامة أراضيه مقدسة ولا يجوز انتهاكها".

أوضح بيت الأزياء الفاخرة أنه تمت إزالة القمصان من جميع قنوات البيع في الرابع والعشرين من يوليو /تموز وجار التخلص منها.

أضاف في منشوره على ويبو "كان الأمر بمثابة إهمال من شركتنا ونعرب عن اعتذارنا العميق عن التأثير الذي أحدثته".

وشدد المنشور على أن "فيرساتشي تؤكد على محبتها للصين واحترامها الشديد لسيادة البلاد وسلامة أراضيه".

لم تكن فيرساتشي أول شركة أجنبية تواجه مشكلة حول كيفية وصفها لهونغ كونغ.

فقد ضغطت الصين على شركات الطيران الدولية وغيرها من الشركات لوصف المدينة بأنها "هونغ كونغ، الصين" على مواقعها على شبكة الإنترنت، بدلا من "هونغ كونغ" فقط.

تتمتع كل من هونغ كونغ وماكاو بحكم شبه ذاتي ولهما هويات منفصلة عن الصين في أذهان العديد من الشعوب.

جاءت واقعة فيرساتشي في وقت حساس بالنسبة للصين، حيث خرج المتظاهرون المطالبون بالديمقراطية في هونغ كونغ إلى الشوارع طوال الصيف، بدافع كبير من الرغبة في حماية أسلوب حياتهم من تدخل الحكومة المركزية في بيجين.