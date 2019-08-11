فيديو لثور يسحل فناناً مصرياً.. والأخير يوضح

نفى الفنان المصري نبيل الحلفاوي عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ما تداوله مغردون عن فيديو يكشف تعرض الفنان لإصابات أثناء محاولته السيطرة على ثور تمهيدا لذبحه خلال أول أيام العيد.

وأوضح الفنان أنه لا علاقة له بالفيديو المنشور.

وأظهر الفيديو محاولة شخص شبيه بالفنان السيطرة على الثور الهائج بمساعدة اثنين من الصبية، لكن محاولاته لم تفلح، حيث هاجمه الثور بقوة وطرحه أرضا وانهال عليه بأقدامه، مما أدى لتعرضه لإصابات في الظهر والرأس.

فيما تمكن الصبية والمارة من انتشال الشخص وإنقاذه والسيطرة على الثور الهائج.