هذه قصة "دماء" الطفل الإنجليزي مع اللاعب محمد صلاح

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم المصري محمد صلاح برفقة طفل إنجليزي ينزف دما من وجهه، بعدما حاول الطفل الركض خلف سيارة صلاح لالتقاط صورة معه.

وارتطم الطفل لويس فولر (11 عاما) بعمود كهرباء، بينما كان يركض هو وأخوه إسحاق (10 أعوام)، خلف سيارة نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ما أدى إلى سقوطه على الأرض وإصابته في الأنف.

المشجع الصغير

وبعد أن لاحظ صلاح أن هناك شيئا ما يحدث، عاد للخلف بسيارته وترجل منها للاطمئنان على المشجع الصغير.

وقال جو كوبر، زوج أم لويس، "بينما كنا سنطلب الإسعاف، رأينا صلاح يقود سيارته بالقرب منا بعدما رأى لويس، وقد اقترب حتى يطمئن عليهما".

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9 — Joe Cooper 🐺 (@joecooper93) August 10, 2019

وكتب كوبر على تويتر مع صور للمهاجم برفقة الولدين "نشكرك يا صلاح على عودتك للاطمئنان عليهما بعدما أصيب لويس وهو يحاول التلويح لك".

وتابع "يحبك كثيرا وزال الألم فورا حين احتضنته.. أنت رجل حقيقي.. أشكرك أيها الملك المصري".

وكانت تقارير إعلامية قد قالت إن محمد صلاح أنقذ الصغير الذي لا يتجاوز عمره 12 عاماً من أيدي بعض المشجعين إثر أحداث عنف وقعت في نهائي الدرع الخيرية، وسارع نجم المنتخب المصري إلى ترضية الطفل الذي تعرض لبعض العنف، حسب وصفها.