صور.. قوة الدفاع الجوي السعودية متأهبة لحماية الحجاج

سخّرت وزارة الدفاع السعودية إمكانياتها البشرية والفنية في خدمة حجاج بيت الله الحرام.
#صورة_الدفاع— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@modgovksa) August 11, 2019
قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي
كالشمسِ "نُنير الأمان "
وكالضياء " نُهيب الظلام "#حج1440
#العالم_في_قلب_المملكة #شعائر_آمنه_بقوات_مخلصة pic.twitter.com/fXPB7L7tLA
وفي الوقت الذي تدحر فيه قوات الجيش السعودي الميليشيات الحوثية في الحد الجنوبي، تشارك وزارة الدفاع أيضاً بجميع فروع القوات المسلحة السعودية في الحج بطواقم كبيرة على أعلى مستوى من الجاهزية والتدريب.
وفي هذا السياق، بث حساب وزارة الدفاع على "تويتر" صورتان لمضادات الصواريخ التي تنشرها قوات الدفاع الجوي في مكة المكرمة، أرفقتهما بتعليق: "قوات الدفاع الجوي كالشمس تنير الأمان.. وكالضياء نُهيب الظلام".
وأثارت الصورتان الإعجاب حيث رأى النشطاء على "تويتر" أنها رسالة جاهزية صريحة.