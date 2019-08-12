كيف هنأ بوريس جونسون المسلمين بعيد الأضحى؟

لمناسبة عيد الأضحى، صوّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رسالة هنأ فيها المسلمين عبر تويتر، وقال: "سواء كنت من بين 3.3 مليون مسلم (في بريطانيا) أو من بين أكثر من مليار مسلم في العالم وتحتفل بعيد الأضحى هذا الأسبوع، ننتهز الفرصة للقول عيد مبارك لكم جميعاً".

Today Prime Minister @BorisJohnson announced live on Facebook that we're changing immigration rules to make it easier for scientists to live and work in the UK. https://t.co/YjtB8AS8sR pic.twitter.com/iEbZ2NmUGv — UK Prime Minister (@10DowningStreet) August 8, 2019

ومثلما استخدم الرئيس الأميركي دونالد ترمب منصة تويتر لمخاطبة شعبه فإن رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون اختار البث المباشر على فيسبوك من مكتبه في "10 داوننغ ستريت". وقال مكتبه إن جونسون يعتزم بث عدة لقاءات حية على فيسبوك لايف للتواصل والرد على أسئلة المواطنين. ومن أبرز الموضوعات التي أجاب عنها أنه تعهد بالعمل للخروج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر.

وكرر التأكيد على أنه سيمول تجنيد المزيد من رجال الشرطة لوقف انتشار الجريمة.

وقال إن الحكومة قامت بالاستثمار بمبلغ 1.8 مليار في الخدمات الصحية الوطنية لتطوير 20 مستشفى.

والموضوع الأكثر جدلاً أن بوريس جونسون أعلن أنه ينوي تغيير قوانين الهجرة لجعل بريطانيا أكثر ترحيباً بالأجانب وتحديداً العلماء من أنحاء العالم ومنحهم الجنسية، وقال أريد للمملكة المتحدة أن تكون أعظم مكان للعلماء.