نبيل الحلفاوي عن فيديو السحل والثور: "جزار وليس فنانا"

بعد أن تداول رواد مواقع التواصل في مصر فيديو يظهر فيه الفنان نبيل الحلفاوي، وهو يصارع ثورا حاول مقاومته أثناء ذبحه، خرج الفنان عن صمته ليكشف لجمهوره أنه بصحة جيدة، وأن الفيديو الذي انتشر لشخص آخر يشبهه.

لا علاقة لي بهذا الفيديو. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) ١١ أغسطس ٢٠١٩

وقال الحلفاوي في منشور له: "ليس أنا الموجود بالفيديو، بس الأكيد أنه أصغر مني بعشر سنين على الأقل عشان يفكر يشارك في حاجة زي دي".

بس أكيد أضغر بعشر سنين على الأقل عشان يفكر يشارك في حاجة زي دي🙂 https://t.co/0LqpyKQ7GY — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) ١١ أغسطس ٢٠١٩

كما رد أيضا على من قال له إن الشخص الموجود يشبهه إلى حد كبير وقال: "أخيرا حد اكتشف إن ده جزار ولابس تزلك الجزارين للي بيدبحوا".

أخيرا حد اكتشف إن ده جزار ولابس تزلك الجزارين للي بيدبحوا. https://t.co/vuHjdieqgO — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) ١١ أغسطس ٢٠١٩

يذكر أن وسائل التواصل كانت ضجت في الساعات الماضية بمقطع فيديو يظهر فيه شخص يشبه الفنان المصري نبيل الحلفاوي إلى حد كبير يحاول السيطرة على ثور هائج بمساعدة اثنين من الصبية، إلا أن محاولاته لم تفلح، حيث هاجمه الثور بقوة وطرحه أرضا وانهال عليه بأقدامه، مما أدى لتعرض الشخص لإصابات في الظهر والرأس.

فيما تمكن الصبية والمارة من انتشال وإنقاذه والسيطرة على الثور الهائج.

وأشارت التعليقات فيما بعد إلى أن هذا الشخص يعمل جزارا وليس فنانا.

يا جماعة إن كان اللي بيتكلم مجنون المفروض إن المستمع عاقل. https://t.co/DevGJKlIxC — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) ١١ أغسطس ٢٠١٩

نبيل الحلفاوي من مواليد 22 إبريل 1947واشتهر بأداء شخصية نديم قلب الأسد ضابط المخابرات المصري في المسلسل الشهير رأفت الهجان، كما قدم دور ضابط البحرية في الفيلم العربي "الطريق إلى إيلات"، إضافة لأعمال فنية أخرى منها غوايش وثمن الغربة.