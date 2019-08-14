احتجت على مطمر نفايات.. عنصر أمن لبناني يصفع أخته

تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، الأربعاء، فيديو يظهر عنصراً أمنياً وهو يعتدي بالضرب على إحدى النساء المعترضات التي كانت تحاول قطع الطريق على الآليات العسكرية، وذلك مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لإنشاء مطمر للنفايات في جبل تربل شمال البلاد لما له من آثار سلبية على المياه الجوفية والصحة العامة، ليطل شبح النفايات من جديد ويلقي بظلاله على الأهالي.

وعلّقت وزيرة الداخلية، ريا الحسن، عبر حسابها على تويتر على الفيديو بالقول: "بالنسبة للفيديو اللي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعنصر من قوى الأمن الداخلي عم يعتدي بالضرب على سيدة بتربل، طلبت فتح تحقيق باللي صار بإشراف القضاء المختص، ولو أنو السيدة المعتدى عليها هي أخت العنصر الدركي. فهل الأمر ما بجزلو أنو يقوم بضربها".

من جهتها، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على تويتر أنه "بعد تداول وسائل التواصل فيديو يظهر عنصراً من قوى الأمن يقوم بالتعرّض لسيّدة، تبين أنه أثناء تنفيذ مهمة حفظ أمن ونظام، تفاجأ باعتراض شقيقته سير الدورية بالقرب من منزلهما في علما - زغرتا فحاول ردعها دون أن تستجيب فصفعها طالباً منها العودة إلى المنزل. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء".

لما تدافع عن أدنى حقوقك بهواء نقي وماء نظيفة..#تربل pic.twitter.com/8sdKAJpkqj — Joyyyyyyyyyyy🍭 (@farahsalmaa) August 14, 2019

وقطع عدد من المواطنين أوتوستراد المنية ـ العبدة الدولي في الاتجاهين صباح الأربعاء، احتجاجاً على قرار عودة العمل على إنشاء مطمر تربل للنفايات، تزامناً مع تجمعات في محيط الأرض التي يتم العمل على إنشاء المطمر عليها، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وقد عانى أهالي أقضية المنية - الضنية وزغرتا والكورة وبشري (شمال لبنان) مع النفايات، منذ إقفال مكب نفايات بلدة عدوة مطلع نيسان/أبريل الماضي، وهو المكب الوحيد الذي كان معتمداً من قبل بلديات هذه الأقضية، ما أوقعها في أزمة نتيجة عدم وجود مكب بديل، فضلاً عن عرقلة ومعارضة اقتراحات لاعتماد مكب بديل.

وبعد سلسلة من المناكفات حول إيجاد المطمر البديل كان آخرها اختيار جبل تربل كبديل وحل للأزمة من دون أن يقدم المعنيون التقارير التي تفيد عدم تضرر المنطقة من هذا المكب.