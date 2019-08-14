هذه مكافأة رجل الأمن السعودي صاحب عبارة "هذا واجبي"

بعد أن شغل تصرفه مواقع التواصل الاجتماعي، برده على حاجة عربية مسنة أرادت أن تعبّر عن شكرها لرجال الأمن، نظير قيامهم بجهود جبارة وعطاء مستمر في خدمة ضيوف الرحمن، فقدمت له هدية، ورد عليها: "هذا واجبي"، رافضا قبولها، أجرى وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، اتصالا هاتفيا، برجل الأمن ماجد بن نادر العبد العزيز.

في التفاصيل، قدم وزير الداخلية السعودي شكره وتقديره لرجل الأمن نظرا لإخلاصه وتفانيه في عمله، وقدم له مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي وسيارة.

كما وجه الأمير عبد العزيز بن سعود بتعيين رجل الأمن بعد تخرجه في المدينة التي يرغب بها، داعيا إياه إلى زيارته والالتقاء به بعد انتهاء مهمته في الحج، ودورته التدريبية.

وعن موقف رجل الأمن الذي حدث أثناء أدائه مهمته في العمل بقطار المشاعر في محطة منى1، والذي وثقه مقطع فيديو راج عبر منصات التواصل الاجتماعي، تسابق المغردون في تسطير أروع العبارات فخراً بجهود رجال الأمن، وعطائهم الكبير والواسع، وتحليهم بالصبر والأمانة، وتمثيل السعودية في خدمة الحجاج أروع تمثيل.

موضوع يهمك أرادت حاجة عربية مسنة أن تعبّر عن شكرها لرجال الأمن، نظير قيامهم بجهود جبارة وعطاء مستمر في خدمة ضيوف الرحمن، فقدمت هدية... شاهد كيف رد رجل أمن سعودي على حاجة قدمت له هدية السعودية

في الوقت نفسه، قدم نشطاء الشكر الجميل لتلك الحاجة المسنة، نظير صفاء نيتها وحسن طيبتها التي أرادت أن تشارك في مكافأة رجال الأمن، مؤكدين عدم درايتها بأن رجال الأمن السعوديين لا يقبلون الهدايا.