شاهد صلاح مع طفل من ذوي الاحتياجات.. "لهذا تُلعب الكرة"

في مشهد مؤثر لاقى إعجاب وتفاعل الآلاف، ظهر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في التدريبات الخاصة بالفريق، الثلاثاء، استعداداً للسوبر الأوروبي أمام تشيلسي، وهو يلعب الكرة مع طفلين، أحدهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الملعب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطعاً مصوراً يظهر فيه صلاح وهو يلعب الكرة مع الطفلين.

وقد أُرفق الفيديو بتعليق: "من أجل تلك اللقطات تُلعب كرة القدم! صلاح يداعب الكرة برفقة طفلين رائعين من UEFA Foundation ويصنع معهما ذكريات سعيدة مُذهلة!".