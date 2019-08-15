هيفا وهبي تختفي من "إنستغرام".. ما علاقة مدير أعمالها؟

بعد أن تركت الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل منشغلة بخبر اختفائها عن إنستغرام، خرجت الفنانة هيفا وهبي عن صمتها لتوضح لجمهورها ما حدث معها.

في التفاصيل، كشفت ھیفا أن عطلا تقنيا كان وراء اختفاء حسابها على موقع "إنستغرام"، وذلك في تغريدة نشرتها عبر تويتر.

وقالت: "بينما كنت أستمتع بردود فعلكم على حفلي الأخير بالسويد عبر منشوراتكم على إنستغرام، لاحظت أن حسابي قد تعرّض لعطل تقني".

While I enjoy the reactions of my last concert in Sweden on my Instagram page @haifawehbe

The profile was subjected to a technical

Malfunction

Administrators were contacted to fix the situation and return the profile to its Normal state without any loss of content ! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 13, 2019

كذلك أكدت هيفا أن فريقها تواصل مع المسؤولين من أجل إصلاح المشكلة وإعادة الحساب مجددا دون أن تغيير أي شيء من محتواه أو فقدانه.

وبالفعل، عاد حساب الفنانة بعد ساعات من الاختفاء.

موضوع يهمك في الفترة الماضية، كان اسم مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، محمد وزيري، حديث مواقع الإعلام وصفحات التواصل بعد أن... مدير أعمال هيفا وهبي يستقيل.. ويفجر مفاجآت! ثقافة وفن

وكانت الأنباء قد راجت في الآونة الأخيرة عن أن خلافا ما نشب بين الفنانة هيفا وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري إثر استقالته وهو ما استدعى إيقاف حسابها على انستغرام.