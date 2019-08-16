سعد لمجرد يفاجئ جمهوره.. صورة بين أحضان والديه!

في مفاجأة لم يتوقعها أحد، نشر المغني المغربي، سعد لمجرد، صورة تجمعه بأهله في العاصمة الرباط على حسابه على "إنستغرام".

وعلّق لمجرد عليها قائلاً: "الله على راحة بين أحضان الوالدين. اللهم لك الحمد".

وأكدت مصادر مقربة منه أن لمجرد استعاد جواز سفره من السلطات الفرنسية، وحصل على تصريح قضائي بمغادرة باريس لفترة وجيزة على أن يتعهد بالمثول أمام القضاء لاحقاً.

وحصل لمجرد على تصريح بالعودة إلى بلاده في زيارة مؤقتة، يعود بعدها إلى فرنسا بانتظار القرار الأخير لهيئة القضاء، وفق المصادر.

يذكر أن لمجرد يحاكم حالياً في فرنسا بتهمة "الاعتداء الجنسي" وليس الاغتصاب، ولن تبدأ محاكمته قبل عام 2020 على أقرب تقدير بغية درس طلب مقدمة الشكوى التي لا تزال تصر على محاكمة المغني بتهمة الاغتصاب.