سعودي يساعد عائلة كويتية تعطلت سيارتها يثير إعجاب نشطاء

تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع كويتية نشرت فيديو حمل إشادة بشاب سعودي قدم لهم العون أثناء تعطل سيارتهم على طريق السفر بسبب مشكلة انفجار أحد الإطارات ولم يغادر إلا بعد أن اطمأن عليهم، بحسب وصفها.

وبينت في سياق حديثها أن الحرارة العالية التي وصلت إلى 45 درجة مئوية والتعب بسبب السفر لم يمنعاه من مساعدتهم والبقاء معهم لمدة ساعتين.

وكتبت: " من لا يشكر الناس لا يشكر الله.. أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لهذا الشاب السعودي لوقفته معنا خلال رحلتنا براً إلى دولة الكويت. عند الردة بنجر التاير وهو مار علينا وقف جزاه الله خير تقريبا ساعتين وهو يساعدنا في تبديل التاير وما راح عنا إلا وهو متطمن أنه كل شي تمام ونحن بخير".

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وأضافت: "‏الله يجعله في ميزان حسناته وأنا حابة أشكره على وقفته ويانا، بالرغم من سواقته لأكثر من 12 ساعة وحرارة الجو المرتفعة، لكن أبدا ما تردد في المساعدة، مثال يحتذى به فعلا".

في حين اعتبر النشطاء أن ما قام به سلوك حسن يشكر عليه، ومثل هذه المواقف النبيلة، على حد وصفهم، تتكرر دائماً، لأن الخير موجود في الناس، وإظهار مثل هذه الأعمال الإيجابية يساهم في انتشارها.