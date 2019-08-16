مغردون يسخرون من تغطية الجزيرة للحج بهاشتاغ "غرد كأنك الجزيرة"

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع حملة ساخرة أطلقها مدونون سعوديون على تويتر، الجمعة، حيث دعوا مواطنيهم كي ينشروا تغريداتهم كما لو كانت صادرة عن قناة "الجزيرة" القطرية.

ولاقت الحملة الساخرة استجابة سريعة وكبيرة، حيث انضم لها آلاف السعوديين بسيل من التغريدات الطريفة التي تفسر الهجوم غير المبرر من الجزيرة على أي خبر أو واقعة تحدث في المملكة، خاصة ما يتعلق بموسم الحاج.

وعرضت سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم" الذي تبثه قناة "العربية"، مجموعة التغريدات الطريفة والساخرة حول الوسم #غرد_كأنك_الجزيرة وتغريدات طريفة مع صور من موسم الحج وأخبار ضيوف الرحمن لهذا العام.

ونشر المشاركون في الدعوة، صورا من موسم الحج الحالي، لكن مع تعليقات غير صحيحة، كأن ينشر أحدهم صورة لرجل أمن يمسك ذراع أحد الحجاج المسنين كي يساعده على الوصول لوجهته، بينما يقول التعليق: "إن رجل الأمن يلوي يد الحاج"، وآخر يغرد ساخرا عن رجل أمن سعودي يحمل طفلا قوقازيا ويضرب برأسه في الكعبة.