3 فضائح قطرية تتصدر الصحافة العالمية.. وإعلام الدوحة "اعمل نفسك ميت"

على الرغم من أن فضائح النظام القطري تصدرت عناوين الصحف والمواقع العالمية فإن #قطر ووسائل إعلامها مصممة على تجاهلها أو بالعامية (اعمل نفسك ميت).

موضوع يهمك وُجهت انتقادات حادة لوسائل الإعلام القطرية بسبب تجاهلها القضايا الحساسة التي تمس السلطات القطرية وعائلة آل ثاني، رغم أنه... انتقادات لصمت إعلام قطر عن قضايا أمر القتل وبنك الريان وتسجيل نيويورك تايمز الخليج العربي

وسلط برنامج "تفاعلكم" مع سارة دندراوي، الضوء على تناقضات الإعلام القطري حتى جماعة "الرأي والرأي الآخر "اللي مثلا مركزين مع السعودية ومصر والإمارات حتى في أصغر تفاصيلهم".

وتجاهل إعلام قطر فضيحة تسريبات ضلوع قطر في تفجيرات الصومال وجرائم شقيق أمير قطر واتهامات جنائية ضده بالتخطيط لقتل أميركيين، وكذلك اتهام بنك قطري بتمويل الإرهاب.

عناوين الصحف العالمية

وُجهت انتقادات حادة لوسائل الإعلام القطرية بسبب تجاهلها القضايا الحساسة التي تمس السلطات القطرية وعائلة آل ثاني، رغم أنه خلال شهر فقط تصدرت 3 قضايا عناوين الصحف العالمية ونشرات الأخبار في وسائل الإعلام، وهي تسريب النيويورك تايمز عن تنفيذ الدوحة تفجيرات في الصومال، والقضية الثانية ما كشفته صحيفة التايمز البريطانية عن استغلال قطر لبنك "الريان" لنشر التطرف، وثالث هذه القضايا اتهام الأخ الأصغر لأمير قطر خالد بن حمد بن خليفة آل ثاني بأمر حارسه الشخصي بقتل شخصين أميركيين.

فضلاً عن قضايا هذا الشهر، فدائما ما تتعمد وسائل الإعلام القطرية خاصة "الجزيرة" تجاهل "الرأي والرأي الآخر" إذا كان يمس سلطات الدوحة وأميرها وعائلته، كما تجاهلت قضية رشوة حمد بن جاسم من بنك باركليز التي تنظرها المحاكم البريطانية حتى الآن، كما لم تأتِ على خبر اعتقال السلطات الكويتية لخلية الإخوان الإرهابية الهاربة من مصر في الكويت.